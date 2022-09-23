Son dakika | Tarih verdi! Bakan Bilgin'nden asgari ücret zammı ve EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı, Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarla ilgili yapılan düzenleme, sözleşmeli personel ve geçici işçilerin durumları hakkında açıklamada bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda, "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız." dedi.

EYT DÜZENLEMESİ

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarla ilgili yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Bilgin, "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" diye konuştu.

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GEÇİCİ İŞÇİLER VE SÖZLEŞMELİ PERSONELLER

Bakan Bilgin, geçici işçiler ve sözleşmeli personellin durumu hakkında şunları söyledi:

Geçici işçilerimiz hala geçici işçi. Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz, bunun çözülmesi lazım.

Sözleşmeli personel meselesi medyada yer aldı. Bakanlar Kurulunda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık.

VERGİ DİLİMİ TARTIŞMALARI

Çalışanın maaşından alınan vergi dilimi tartışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin şunları söyledi:

"O vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar, vergi dışında kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu. O konuda henüz bir oran üzerinde konuşmadık. Toplu sözleşmede elde edilene ücretin yıl sonunda geçerliliğini koruyacak bir seviyede verginin dikkate alınması, daha da önemlisi kriz dönemlerinde bunun sabitlenmesi.”

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