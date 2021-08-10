Son dakika | Tarihi eser kaçaklarına Anadolu operasyonu: 30 ilde 92 şüpheliden 76'sı yakalandı
Son dakika... Tarihi eser kaçakçılarına yönelik 30 ilde düzenlenen Anadolu operasyonda hakkında gözaltı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı. Operasyonda 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.
"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.
"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.
Detaylar gelecek...