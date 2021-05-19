SON DAKİKA! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! 2 bin işçi...
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "istihdam" hakkında açıklama yapıldı.
Son dakika...Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 bin işçinin istihdam edileceğini duyurdu. Bakan Pakdemirli'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Sizlerle bugün iki güzel haber paylaşmak istiyorum. #GeleceğeNefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2.000 geçici işçi istihdam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
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