SON DAKİKA! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! 2 bin işçi...

Son dakika...Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 bin işçinin istihdam edileceğini duyurdu. Bakan Pakdemirli'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Sizlerle bugün iki güzel haber paylaşmak istiyorum. #GeleceğeNefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2.000 geçici işçi istihdam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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