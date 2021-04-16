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  3. SON DAKİKA! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı!

SON DAKİKA! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı!

Son dakika... Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yaptı.

SON DAKİKA! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı!

Son dakika... Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yaptı. Motor arızası yaşanan uçakta, AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

Uçağın pilotu, "Sol motor jeneratörü arızalandı." dedi.

SON DAKİKA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli nin uçağı havada arızalandı

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