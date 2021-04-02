SON DAKİKA! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: 85 Milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor!

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve 2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında üreticilerimize 85 milyon liralık destek ödemesini bugün yapıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında üreticilerimize 85 milyon liralık destek ödemesini bugün yapacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri sektörünü yaptıkları yeni düzenlemelerle her yıl desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Pakdemirli bu kapsamda, özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere toplamda 85 milyon liralık üretim desteğini bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

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