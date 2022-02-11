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  3. Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere müjde!

Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere müjde!

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesabına aktardıklarını açıkladı...

Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere müjde!

Son dakika! Bakan Pakdemirli'den 177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesabına aktardıklarını açıkladı..

Bakan Pakdemir'in açıklamalar şöyle: 177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği 150 Milyon 514 Bin 827 Lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 13 Milyon 136 Bin 275 Lira Hayvan Hastalıkları Tazminatı 10 Milyon 679 Bin 31 Lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 2 Milyon 936 Bin 165 Lira Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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