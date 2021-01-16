SON DAKİKA! Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Hamsi avı yasağı uzaltıdı!

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hamsi avı yasağının 28 Ocak'a uzatıldığı belirtildi.

Ticari amaçlı hamsi avcılığı, 08 Ocak 2021 tarihinden başlayarak, 10 gün süreyle İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz’in büyük bir bölümünde durdurulmuştu. Bu süre içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler ile başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile yapılan istişareler sonucunda yeniden bir değerlendirme yapıldı.

ET VERİMİNDE VE ASGARİ BOY UZUNLUĞUNDA ARTIŞ YOK

Bu değerlendirmeye göre; Karadeniz’in Türkiye karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış olmadığı tespit edildi. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmadı.

YASAK 28 OCAK'A KADAR UZATILDI

Bu nedenle İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de, İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatıldı.

Bu süre içerisinde belirtilen alanların dışındaki bölgelerde asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip hamsi sürüleri avlanabilecek.

Hamsi başta olmak üzere yasal boy limitinin altında balık satışı yapanlara müsaade edilmeyecek.

Durumda herhangi bir düzelme olmadığı takdirde kısıtlamaya 10 gün daha devam edilecek.