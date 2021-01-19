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  3. Son dakika: Tarsus'ta katliam gibi kaza: En az 5 ölü...

Son dakika: Tarsus'ta katliam gibi kaza: En az 5 ölü...

Son dakika.., Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkiinde kamyon ve otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Son dakika: Tarsus'ta katliam gibi kaza: En az 5 ölü...

Son dakika...  Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkiinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şakir Sarı'nın kullandığı 06 AB 1448 plakalı kamyon, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde Gazi Rüzgar yönetimindeki 01 AFA 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Gazi Rüzgar ile otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Kerim Rüzgar ile kamyon sürücüsü Şakir Sarı, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Son dakika: Tarsus'ta katliam gibi kaza: En az 5 ölü...

Son dakika: Tarsus'ta katliam gibi kaza: En az 5 ölü...

Son dakika: Tarsus'ta katliam gibi kaza: En az 5 ölü...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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