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  3. Son dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü!

Son dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü!

Son dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü!

Son dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rus haber ajanslarının kaynaklarına göre; Tataristan'da L-410 uçağının düşmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Paraşütçülerin bulunduğu uçakta, toplam 22 kişi vardı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.

Son dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü!

Son dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü!

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