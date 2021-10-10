Son dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rus haber ajanslarının kaynaklarına göre; Tataristan'da L-410 uçağının düşmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Paraşütçülerin bulunduğu uçakta, toplam 22 kişi vardı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.