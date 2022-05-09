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Son dakika... Tayvan'da 8.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika... Tayvan başkenti Taipei'de de hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin 8.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Son dakika... Reuters'in haberine göre Tayvan'ın başkenti Taipei'de hissedilen şiddetli deprem Japonya Ulusal Yer Bilimleri ve Afet Önleme Araştırma Enstitüsü verilerine göre deprem 8.0 büyüklüğünde meydana geldi. 

GFZ olarak bilinen Almanya Yerbilimleri Araştırma merkezi verilerine göre ise depremin şiddeti 6,1 olarak kaydedildi. 

Depremin ardından can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu depremin yerin 22 km altında meydana geldiği kaydedildi. 

Öte yandan 2016 yılında Tayvan'ın güneyinde meydan gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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