SON DAKİKA! TBB'den Hüseyin Aydın açıklaması: Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi tamamlandı!

Son dakika haberi... Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesi üzerine bir açıklama yayımlayan Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Aydın'ın TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını bildirdi.

TEŞEKKÜR METNİYLE UĞURLANDI

Birlikten yapılan açıklamada, Hüseyin Aydın'ın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart'ta devrettiği, bu kapsamda TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığı aktarıldı.

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TBB Statüsü'ne göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçildiği vurgulanan açıklamada, "Birlik Başkanlığını 20 Nisan 2011'den itibaren sürdüren Hüseyin Aydın'a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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