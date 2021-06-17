Son dakika | TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de gazetecilerin HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıyı kınadı. Şentop, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında ise, "'İçişleri Bakanımıza bir mektup yazdım, milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini, adli mercilere veya başkanlığımıza verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti ve yazılı cevabını da getirdi. Kast ettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. " dedi.

"MEKTUPTA PAYLAŞILAN BİR İSİM YOK"

Şentop, adli makamlara başvurulduğunu ifade ederek, "Konunun bundan sonraki aşamalar adli soruşturmalar kapsamında olacaktır. Mektupta paylaşılan bir isim yok, adli makamlarla paylaşıldı mı bilmiyorum. " diye konuştu.

"YAPILACAK İŞLEMİ HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

Şentop şunları kaydetti:

"Malum ben TBMM Başkanıyım. TBMM'nin kurum olarak ve burada görev yapan bütün milletvekillerimizin hukukunu vazife olarak addediyorum ama Türkiye'de siyaset yapan herkesle ilgili olarak benim bir şey yapabilmem mümkün değil tabi. Bu konu artık adli makamlara intikal ettirildiğine göre burada yapılacak işlemi hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz."

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