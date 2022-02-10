Son dakika | TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş açıklama: Yeni içerik 2 kez seçilme hakkı getiriyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Mustafa Şentop, muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki kez cumhurbaşkanı seçildiğini, üçüncü kez aday olmasının mümkün olmadığına yönelik açıklamaları için konuştu.

Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Komisyon'da hiçbir arkadaş, muhalefet partileri de dahil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağına dair hiçbir ifadesi olmamış. Genel kurulda da bu rapor görüşülmüş. Yine itiraz eden olmamış.

İKİ KEZ ADAYLIK HAKKI TANINIYOR

101. Madde ile tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış kişilere de 2 kez adaylık hakkı tanınıyor. 5 sene önce net bir şekilde ortaya konulmuş.

Her konuda konuşan kişilerin tartışması mümkün değil. Hiçbir akademisyenin bu rapora değinmediğini görüyoruz. 101. Madde dediğimiz yeni madde Nisan 2018’de gelmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade ediyor. Yeni içerik getirilen cumhurbaşkanlığı tanımı için iki kez seçilme hakkı getiriyor. Yeni 101 yürürlüğe girmiş, eski 101 hükmünü yitirmiştir.

"BU TEŞKİLAT OLMASAYDI BİR TANE YAŞAYAN TÜRK GÖRMEK MÜMKÜN OLMAZDI"

( Ayşenur Aslan'ın açıklamaları) Türk Mukavemet Teşkilatı'na getirilen değerlendirmeler çok yanlıştır. Bu teşkilat olmasaydı bir tane yaşayan Türk görmek mümkün olmazdı.

ANAYASA 101. MADDE

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.

Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.