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  3. Son dakika | TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda Sayıştay'ın yeni başkanı belli oldu

Son dakika | TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda Sayıştay'ın yeni başkanı belli oldu

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda 255 oy alan Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçildi.

Son dakika | TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda Sayıştay'ın yeni başkanı belli oldu

Son dakika haberi... Sayıştay'ın yeni başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı.

Yapılan oylama sonucunda Yener, 255 oyla Sayıştay Başkanlığına seçilirken, Aksoy 4 oy aldı.

Seçimde 1 boş oy çıkarken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

METİN YENER KİMDİR?

Metin Yener, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama neticesinde Sayıştay Başkanı seçilen Metin Yener ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Metin Yener kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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