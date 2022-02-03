Son dakika | TBMM'de karar verildi! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Son dakika... Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın fotoğraflarında e HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş olan fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

Adalet Bakanlığı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına yollamıştı. Akabinde ise Güzel hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

EK FEZLEKE HAZIRLANMIŞTI

Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan ek fezleke de geçtiğimiz günlerde TBMM'ye gönderilmişti.

DOKUNULMAZLIĞI İÇİN KARAR VERİLDİ

Dün TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.

Kararını açıklayan Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na Salı günü sunacak.