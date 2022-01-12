Son dakika | TBMM'den 'Kazakistan' bildirisi: Her türlü desteği vereceğiz

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak bir deklarasyona imza atıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerden yapılan ortak 'Kazakistan' açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir."

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