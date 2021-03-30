SON DAKİKA! TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik faiz mesajı!

Son dakika haberi... TCMB 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurulunda konuşuyor.

Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle;

"Salgın sürecindeki belirsizlikler küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri canlı tutuyor. Enflasyonla mücadele doğrultusunda para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız.

Enflasyon gerçekleşmeleri sıkı bir parasal duruş gerektiriyor.

Kararlarımızı enflasyon başta olmak üzere veri akışına göre alacağız.

Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz."

AYRINTILAR GELECEK...