Son dakika | Tekirdağ Ergene'de yük treni, hemzemin geçitte minibüse çarptı: 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Son dakika...Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, sürücüsünün adı öğrenilemeyen ve fabrika işçilerini taşıyan 59 ADJ 755 plakalı servis minibüsüne çarptı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR DA VAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 8 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.