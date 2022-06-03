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Son Dakika... 10 ilde PKK/KCK operasyonu! HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanlarına gözaltı kararı!

Son dakika... Tekirdağ merkezli 10 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonu kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanları bulunuyor.

Son dakika... Tekirdağ merkezli 10 ilde yapılan PKK/KCK soruşturmasında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer alıyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanları bulunuyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenliyor. Tekirdağ Merkezli 10 ilde yapılan operasyon hakkında 40 kişiyi aşkın gözaltı kararı verdi.

HDP KONGRE MERKEZİ ARANIYOR

İstanbu’da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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