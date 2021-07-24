SON DAKİKA! Tel Rıfat'ta Türk askeri konvoyuna saldırı: Şehit ve yaralılarımız var iddiası! TSK PKK/YPG mevkiilerini vuruyor!

Son dakika haberi... Terör örgütü YPG/PKK tarafından Bab’ın batısında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Havzan üssü yakınlarında askeri konvoya saldırı düzenlendiği iddia edildi. Süperhaber'in bu iddiasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat hattında bulunan terör örgütü YPG/PKK hedeflerini topçu atışları ile vurdu. Çatışmada şehit ve yaralılarımız olduğu öne sürülürken Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Havzan hattında üssün yakınında bulunan TSK aracına PKK/YPG güdümlü füze atışı yaptı. Daha sonra Esed güçleri ile PKK/YPG'nin ortak konuşlandığı bölgeden TSK üssüne topçu ve havan saldırıları gerçekleştirildi. TSK atış yapılan rejim kontrolündeki Şaala'yı vuruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bab’ın batısındaki Zoyan ve Şâla radarı hattında bulunan terör örgütü YPG/PKK hedeflerini yoğun şekilde topçu atışları ile vuruyor. Bab’dan Afrin’e bölgedeki TSK üslerinden Halep’in kuzeyindeki Şahba bölgesinde (Tel Rıfat hattı) bulunan terör örgütü YPG/PKK hedeflerine topçu atışları yapılıyor.

Bölgeden gelen haberlere göre şehit ve yaralılarımız var. Saldırı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığının açıklama yapması bekleniyor.

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