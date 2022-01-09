Son dakika! Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı!
Son dakika! Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüsü atlatmasının ardından kontrol amaçlı hastaneye gitti. Ankara Şehir Hastanesi'nde tetkikleri yapılan Karamollaoğlu'nun, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirildi.
NE OLMUŞTU?
Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüse yakalanmış, Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Karamollaoğlu'nun sağlığının iyi olduğu karantina süresini evinde dinlenerek geçireceği belirtilmişti. Açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir." ifadeleri yer almıştı.