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  3. Son dakika | Tepkilerin odağındaki Akbank'tan yeni açıklama: ATM'lerimiz hizmet vermeye başladı

Son dakika | Tepkilerin odağındaki Akbank'tan yeni açıklama: ATM'lerimiz hizmet vermeye başladı

Son dakika haberi... Akbank, dün sabah saatlerinden beri yaşanan erişim sorununa ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Akbank ATM'lerin hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Son dakika | Tepkilerin odağındaki Akbank'tan yeni açıklama: ATM'lerimiz hizmet vermeye başladı

Son dakika haberi... Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurmuştu.

Bankadan yapılan yeni açıklamada, ATM'lerin hizmet vermeye başladığı açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz"

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"ÜCRETLER İADE EDİLECEK"

Akbank'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bankanın hizmet kesintileri konusuna da değinildi.

Akbank'tan yapılan açıklamada 12 Temmuz'a kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ı ile yapılacak para çekme, yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretlerin iade edileceği belirtildi.

Akbank'tan yapılan bir diğer açıklama:

Son dakika | Tepkilerin odağındaki Akbank'tan yeni açıklama: ATM'lerimiz hizmet vermeye başladı

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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