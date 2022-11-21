Son dakika | Terör örgütlerine destek veren ABD'den Gaziantep'teki terör saldırısı için açıklama

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz."

ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Haberin Devamı November 21, 2022

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü mensuplarının Suriye sınırından attıkları 5 roket, Karkamış ilçesindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Hain saldırı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre hain saldırıda biri çocuk, biri öğretmen biri de yetişkin olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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