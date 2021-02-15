Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı!

Son dakika haberi... Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri tarafından 12 Şubat Cuma günü gözaltına alınmıştı. Eroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Caferi Sadık Eroğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu "Gri" kategoride aranıyordu. Eroğlu 2019 yılının Şubat ayında Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne gerçekleştirilen baskın sonucunda örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride bulunan Ümit İlter ile beraber yakalanmıştı.

Yargılandığı mahkeme tarafından tutuklanan Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, sonra da ise "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı terör arananlar listesinde "gri" kategoride yer aldığı esnada yakalanıp tutuklanan, sonrasında ise yargılandığı mahkeme tarafından "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilen terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıyer Armutlu'da yakalandı.

Eroğlu, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.