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  3. Son dakika | Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Bahoz Erdal'ın koruması 'Memed Amed' kod adlı terörist yakalandı

Son dakika | Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Bahoz Erdal'ın koruması 'Memed Amed' kod adlı terörist yakalandı

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı. Memed Amed kod adlı PKK'lı terörist Şırnak'ta iki askerimizi şehit etmişti.

Son dakika | Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Bahoz Erdal'ın koruması 'Memed Amed' kod adlı terörist yakalandı

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı. Memed Amed kod adlı PKK'lı terörist Şırnak'ta iki askerimizi şehit etmişti.

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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