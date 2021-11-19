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Son dakika | Sivilleri hedef aldılar! Terör örgütünden Afrin'de füze saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Son dakika haberi... Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı düzenlendi. Topçu saldırısında 3 sivilin yaşamını yitirdiği, 15 sivil yaralandığı aktarıldı.

Son dakika | Sivilleri hedef aldılar! Terör örgütünden Afrin'de füze saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Son dakika haberi... PKK/YPG Suriye'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Halep'in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi. 

3 KİŞİ ÖLDÜ; 2'Sİ ÇOCUK 1'İ KADIN TOPLAM 15 SİVİL YARALANDI

Edinilen bilgiye göre;  top mermisi bir binaya isabet etti. Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada,  2'si çocuk 1'i kadın toplam 15 sivilin yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Son dakika | Sivilleri hedef aldılar! Terör örgütünden Afrin'de füze saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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