Son dakika | Sivilleri hedef aldılar! Terör örgütünden Afrin'de füze saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberi... Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı düzenlendi. Topçu saldırısında 3 sivilin yaşamını yitirdiği, 15 sivil yaralandığı aktarıldı.
Son dakika haberi... PKK/YPG Suriye'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Halep'in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi.
3 KİŞİ ÖLDÜ; 2'Sİ ÇOCUK 1'İ KADIN TOPLAM 15 SİVİL YARALANDI
Edinilen bilgiye göre; top mermisi bir binaya isabet etti. Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, 2'si çocuk 1'i kadın toplam 15 sivilin yaralandığı bilgisi aktarıldı.
Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.