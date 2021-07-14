14 Temmuz 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den sivil katliam!Biontech iki doz arası kaç gün? | Biontech 2. doz ne zaman?Sinovac iki doz arası kaç gün? | Sinovac 2. doz ne zaman?Bakan Koca duyurdu! İki doz arası süre düşürüldüMegastar Tarkan'dan çarpıcı paylaşım: Kader değil, katliam!Bir müjde daha! Bakan Soylu açıkladı: 28. buluşma gerçekleştiriliyorTrabzonspor 5 - 3 Ümraniyespor | MAÇ SONUCUBeşiktaş yeni sezon forma 2021 2022 | Beşiktaş forma 21-22 fiyatları ne kadar?Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den sivil katliam!

Son dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den sivil katliam!

Son dakika haberi...Afrin'de bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin çok sayıda kişiyi vahşi şekilde infaz edip toprağa gömdüğü tespit edildi.

Son dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den sivil katliam!

Son dakika haberi... Bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin Afirin'de yaptığı bir katliam daha ortaya çıktı.

Şehir merkezindeki meclis binası önünde toplu mezar bulundu. Bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler yaptığı kazıda PKKYPG terör örgütü tarafından vahşi şekilde infaz edilen çok sayıda insan cesedi, toprağa gömülü vaziyette bulundu.

KAZI ÇALIŞMASI SONUCU 35 CANSIZ BEDEN BULUNDU

Afrin'i işgal eden eli kanlı terör örgütü 2018 yılı Ocak ayında Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) başlamadan hemen önce Yeni Afrin Mahallesinde boş araziye iş makinesi (kepçe) vasıtası ile 15-20 metre genişliğinde kazı yaptı.

Örgüt mensuplarının kamyonetlerle beraberlerinde getirdikleri daha önce infaz ettikleri kimliği belirsiz şahısları bu kazdıkları alana gömdü. Ihbar üzerine Afrin savcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, bahse konu yerde kazı çalışmasına başladı. Yapılan kazı sonucunda çuvalların içerisinde şekilde 35 cansız beden bulundu.

Bölgedeki aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın devam edecek. Cesetlerine ulaşılan 35 kişinin kimlik belirleme çalışmalarına kazı çalışması tamamlandıktan sonra başlanacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT