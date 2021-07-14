Son dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den sivil katliam!

Son dakika haberi... Bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin Afirin'de yaptığı bir katliam daha ortaya çıktı.

Şehir merkezindeki meclis binası önünde toplu mezar bulundu. Bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler yaptığı kazıda PKKYPG terör örgütü tarafından vahşi şekilde infaz edilen çok sayıda insan cesedi, toprağa gömülü vaziyette bulundu.

KAZI ÇALIŞMASI SONUCU 35 CANSIZ BEDEN BULUNDU

Afrin'i işgal eden eli kanlı terör örgütü 2018 yılı Ocak ayında Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) başlamadan hemen önce Yeni Afrin Mahallesinde boş araziye iş makinesi (kepçe) vasıtası ile 15-20 metre genişliğinde kazı yaptı.

Örgüt mensuplarının kamyonetlerle beraberlerinde getirdikleri daha önce infaz ettikleri kimliği belirsiz şahısları bu kazdıkları alana gömdü. Ihbar üzerine Afrin savcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, bahse konu yerde kazı çalışmasına başladı. Yapılan kazı sonucunda çuvalların içerisinde şekilde 35 cansız beden bulundu.

Bölgedeki aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın devam edecek. Cesetlerine ulaşılan 35 kişinin kimlik belirleme çalışmalarına kazı çalışması tamamlandıktan sonra başlanacak.