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  3. Son dakika | Terör örgütüne büyük darbe indirildi :10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Terör örgütüne büyük darbe indirildi :10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları aracılığıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | Terör örgütüne büyük darbe indirildi :10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.

Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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