Son dakika | Terör örgütüne Eren darbesi! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması için devam eden operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlayan Eren 13 Operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-13 Operasyonları'nda; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."