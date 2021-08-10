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  3. Son dakika | Terör örgütüne Eren darbesi! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Terör örgütüne Eren darbesi! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Eren 13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | Terör örgütüne Eren darbesi! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması için devam eden operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlayan  Eren 13 Operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-13 Operasyonları'nda; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Tayfun Altuntaş
Editör
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