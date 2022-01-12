2022 Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 10221015320. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi! Aradaki fark iyice arttı!2018 yılında başlayan dava sonuçlandı! Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti! "Geç de olsa adalet tecelli etti"Kürşat Yılmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Yakup Kürşat Yılmaz suçu ne? Kürşat Yılmaz tahliye oldu mu?İstikrah ne demek, TDK'ya göre İstikrah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Güncel votka fiyatları 2022 | Votka fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...Ümit Sayın'ın eşi kim? Eda Modoğlu kimdir, nereli? Eda Modoğlu BiyografisiSon dakika | Yerli aşı TURKOVAC'ın faz 3 sonuçlarının detayları açıklandı! İşte aşının etkinliği...2022 Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210353Astrolojide 11. Ev Ne Demek? 11. Ev neyi temsil eder? Hangi burcun evi?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Son dakika | Teröristle fotoğrafları HDP'li vekil Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye TBMM'ye ulaştı

Son dakika | Teröristle fotoğrafları HDP'li vekil Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye TBMM'ye ulaştı

Son dakika: Terörist sevgilisi Volkan Bora ile olan fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan fezleke, Cumhurbaşkanlığından TBMM'ye ulaştı.

Son dakika | Teröristle fotoğrafları HDP'li vekil Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye TBMM'ye ulaştı

Terörist Volkan Bora ile olan fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke hazırlamıştı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığına ulaşan fezleke Cumhurbaşkanlığının ardından TBMM'ye ulaştı. 

NE OLMUŞTU?

Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığından TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti. 

Son dakika | Teröristle fotoğrafları HDP'li vekil Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye TBMM'ye ulaştı

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan fezleke daha sonra TBMM'ye yollandı. Burada Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınıp TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse Güzel'in yargılanmasının önü açılacak. Yargılama sonunda ise Güzel hakkında hüküm kesinleşirse bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak ve Güzel'in milletvekilliği düşürülecek. 

Son dakika | Teröristle fotoğrafları HDP'li vekil Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye TBMM'ye ulaştı

Son dakika | Teröristle fotoğrafları HDP'li vekil Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye TBMM'ye ulaştı

{TITLE_STRIP}Son dakika | Teröristle fotoğrafları HDP'li vekil Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye TBMM'ye ulaştı

{TITLE_STRIP}HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı sözlüsü Volkan Bora, 2 Türk askerini ve 1 korucuyu şehit etmiş!

{TITLE_STRIP}Merve Kavakçı'ya başörtülü olduğu için mecliste yemin ettirmeyen vekiller, teröristle sözlü çıkan HDP'li Semra Güzel'e gık çıkarmadı!

{TITLE_STRIP}PKK kurucularını TBMM'de anması yetmedi, bu defa da PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e sahip çıktı! HDP'li Meral Danış Beştaş "pes" dedirtti!

{TITLE_STRIP}Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

{TITLE_STRIP}Terör kampında fotoğrafları çıkmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Semra Güzel için flaş sözler: Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir

 

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT