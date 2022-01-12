Son dakika | Teröristle fotoğrafları HDP'li vekil Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye TBMM'ye ulaştı

Terörist Volkan Bora ile olan fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke hazırlamıştı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığına ulaşan fezleke Cumhurbaşkanlığının ardından TBMM'ye ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığından TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan fezleke daha sonra TBMM'ye yollandı. Burada Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınıp TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse Güzel'in yargılanmasının önü açılacak. Yargılama sonunda ise Güzel hakkında hüküm kesinleşirse bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak ve Güzel'in milletvekilliği düşürülecek.

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