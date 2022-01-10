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  3. Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

Son dakika... Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

Son dakika... Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017 tarihinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede  Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareler bulundu. Üniversite döneminde tanıştıkları öğrenilen Semra Güzel'in tıp, PKK'lı terörist Volkan Bora'nın iletişim fakültesi mezunu olduğu belirlendi. Terörist Bora'nın KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptıktan sonra örgüte katıldığı, fotoğrafın da muhtemelen Kuzey Irak'taki kamplarda çekildiği ifade edildi. 

Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

FEZLEKE BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

24 Haziran 2018'de HDP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilen Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi. 

Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

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{TITLE_STRIP}Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in büyük aşkı çıktı! Sarmaş dolaş resimleri "pes" dedirtti'

Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

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