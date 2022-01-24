Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel için hazırlanan fezleke TBMM'ye gönderildi Son dakika... Etkisiz hale getirilen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında yeni fezleke hazırlandı. Semra Güzel için terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan fezleke TBMM'ye gönderildi.

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Son dakika... Etkisiz hale getirilen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında yeni fezleke hazırlandı. Semra Güzel için terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan fezleke TBMM'ye gönderildi. NE OLMUŞTU? Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti. Adalet Bakanlığı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına yollamıştı. Güzel hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. ?Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Havva'ya yönelik tartışmalı şarkı sözlerine #Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan, fikir özgürlüğü diyerek yorumladı.

⭕️Peki sizde Ali Babacan'ın görüşlerine katılıyor musunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 19, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri semra güzel