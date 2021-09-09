Son dakika | "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz" diyerek duyuruldu: 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadelesini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünün hain emellerine izin vermemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."