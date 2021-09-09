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  3. Son dakika | "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz" diyerek duyuruldu: 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Son dakika | "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz" diyerek duyuruldu: 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz" diyerek duyuruldu: 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Terörle mücadelesini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünün hain emellerine izin vermemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

Tayfun Altuntaş
Editör
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