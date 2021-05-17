2021 Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1015105862021 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1109101022021 Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1101105972021 Uluslararası Final Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 3013100832021 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1029101282021 Ege Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1034103242021 İstanbul Aydın Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2024124822021 İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610607Kadın öğretmenden kız öğrencisinin göğüsleriyle ilgili skandal yorum: ''Hadi onları serbest bırak, tüm dünya görsün''2021 Eskişehir Osmangazi Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103890127
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son dakika | TFF açıkladı: Beşiktaş - Antalyaspor maçına seyirci alınmayacak

Son dakika | TFF açıkladı: Beşiktaş - Antalyaspor maçına seyirci alınmayacak

Son dakika... TFF, Beşiktaş ve Fraport-TAV Antalyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınmayacağını duyurdu.

Son dakika | TFF açıkladı: Beşiktaş - Antalyaspor maçına seyirci alınmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor arasında 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'na seyirci olunmayacağını açıkladı. 

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır. "

{TITLE_STRIP}Ziraat Türkiye Kupası finali: Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT