Son dakika | TFF açıkladı: Beşiktaş - Antalyaspor maçına seyirci alınmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor arasında 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'na seyirci olunmayacağını açıkladı.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır. "

Ziraat Türkiye Kupası finali: Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?