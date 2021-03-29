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  3. Son dakika| TFF açıkladı: Türkiye - Letonya maçına seyirci alınmayacak

Son dakika| TFF açıkladı: Türkiye - Letonya maçına seyirci alınmayacak

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında G Grubunda , yarın oynanacak olan Türkiye- Letonya maçına seyirci alınmayacağını açıkladı.

Son dakika| TFF açıkladı: Türkiye - Letonya maçına seyirci alınmayacak

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. 

TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır.  

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

Tayfun Altuntaş
Editör
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