Son dakika! TFF, Başakşehir - Antalyaspor maçını erteledi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 13 Mart Pazar günü oynanması planlanan maçın ertelendiğini açıkladı.
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de mücadele 29. hafta müsabakaları ile devam ederken yurt genelinde ve özellikle İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı Başakşehir - Antalyaspor karşılaşmasına engel oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için İstanbul'a gelmek üzere yola çıkmaya hazırlanan Antalyaspor kafilesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolculuğunu yapamayınca Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın 14 Mart 2022 Pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU DUYURDU
TFF tarafından yapılan açıklamada;
"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.
Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın programı şu şekilde:
12 MART 2022 CUMARTESİ
13.30 Hatayspor 3–0 Fatih Karagümrük
16.00 Altay 3-1 Yeni Malatyaspor
16.00 Kasımpaşa 1–0 Çaykur Rizespor
19.00 Trabzonspor 4–2 Göztepe
13 MART 2022 PAZAR
13.30 Kayserispor – Konyaspor
16.00 Adana Demirspor – Sivasspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe
14 Mart Pazartesi
16.00 Medipol Başakşehir – Antalyaspor
20.00 GZT Giresunspor – Gaziantep FK
20.00 Galatasaray – Beşiktaş