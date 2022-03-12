Son dakika! TFF, Başakşehir - Antalyaspor maçını erteledi!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de mücadele 29. hafta müsabakaları ile devam ederken yurt genelinde ve özellikle İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı Başakşehir - Antalyaspor karşılaşmasına engel oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için İstanbul'a gelmek üzere yola çıkmaya hazırlanan Antalyaspor kafilesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolculuğunu yapamayınca Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın 14 Mart 2022 Pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU DUYURDU

TFF tarafından yapılan açıklamada;

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın programı şu şekilde:

12 MART 2022 CUMARTESİ

13.30 Hatayspor 3–0 Fatih Karagümrük

16.00 Altay 3-1 Yeni Malatyaspor

16.00 Kasımpaşa 1–0 Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor 4–2 Göztepe

13 MART 2022 PAZAR

13.30 Kayserispor – Konyaspor

16.00 Adana Demirspor – Sivasspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe

14 Mart Pazartesi

16.00 Medipol Başakşehir – Antalyaspor

20.00 GZT Giresunspor – Gaziantep FK

20.00 Galatasaray – Beşiktaş