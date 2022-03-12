Başakşehir - Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne oldu? Başakşehir - Antalyaspor maçı hangi tarihte, ne zaman oynanacak?Son dakika! TFF, Başakşehir - Antalyaspor maçını erteledi!Spor Toto Süper Lig: Başakşehir– Antalyaspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Tünel Sondaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'a beddua eden HDP'li Hüda Kaya, pişkinliğiyle pes dedirtti! "Bırakın da istediğimi ifade edeyim!"12 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 12 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıİstanbullu güneşi unuttu! Aybar 2 gün daha etkisini sürdürecek!Asfalt İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKemal Kılıçdaroğlu SİHA'ların başarısını sahiplendi: "Ben Erdoğan'dan önce desteklemiştim"Lider evinde şov yaptı! Trabzonspor 4–2 Göztepe | Maç sonucu, özeti
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Son dakika! TFF, Başakşehir - Antalyaspor maçını erteledi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 13 Mart Pazar günü oynanması planlanan maçın ertelendiğini açıkladı.

Son dakika! TFF, Başakşehir - Antalyaspor maçını erteledi!

Son dakika haberi...  Spor Toto Süper Lig'de mücadele 29. hafta müsabakaları ile devam ederken yurt genelinde ve özellikle İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı Başakşehir - Antalyaspor karşılaşmasına engel oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için İstanbul'a gelmek üzere yola çıkmaya hazırlanan Antalyaspor kafilesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolculuğunu yapamayınca Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın 14 Mart 2022 Pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU DUYURDU

TFF tarafından yapılan açıklamada;

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! TFF, Başakşehir - Antalyaspor maçını erteledi!

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın programı şu şekilde:

12 MART 2022 CUMARTESİ 

13.30 Hatayspor 3–0 Fatih Karagümrük
16.00 Altay 3-1 Yeni Malatyaspor
16.00 Kasımpaşa 1–0 Çaykur Rizespor
19.00 Trabzonspor 4–2 Göztepe

13 MART 2022 PAZAR

13.30 Kayserispor – Konyaspor
16.00 Adana Demirspor – Sivasspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe

Son dakika! TFF, Başakşehir - Antalyaspor maçını erteledi!

14 Mart Pazartesi

16.00 Medipol Başakşehir – Antalyaspor
20.00 GZT Giresunspor – Gaziantep FK
20.00 Galatasaray – Beşiktaş

Bölge Gündem Editör Ekibi
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