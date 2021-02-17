Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Maçlar seyircili oynanacak mı?

Son dakika... TFF Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluş Bein Sports'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle boş stadyumlarda oynanan maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı, tartışmalara neden olan VAR ve hakem kararları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MAÇLARA TARAFTARLAR NE ZAMAN ALINACAK?

Maçların seyircili oynanıp oynanmayacağına ilişkin konuşan Özdemir,"1 Nisan'a kadar Türkiye'de seyircili maç oynanması söz konusu değil." dedi.

1 Nisan sonrası için Sağlık Bakanlığı ile görüşeceklerini dile getiren Özdemir," Şampiyonlar Ligi finali için de UEFA ile konuşacağız ve final maçının seyircili oynanması durumunda yüzde kaç kapasite ile oynayabileceğimizi konuşacağız." ifadelerini kullandı.

VAR SİSTEMİ

VAR sistemi hakkında yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Nihat Özdemir, Türkiye'nin Avrupa'daki en iyi sisteme sahip olduğunu ifade ederek," Herkes VAR'ı suçluyor. Hata yapan hakemlere gereken cezayı biz veriyoruz. Tabi ki hata olabilir, bakmamız gerek nokta kasıt olup olmadığı." diye konuştu.

Bu sezon görev alan hakemlerle ligin tamamlanacağını dile getiren Özdemir," Maç kaybediyorlar çıkıyorlar VAR, kazanıyorlar VAR. Teknik direktörler, kulüp başkanları ne olursunuz maçlardan sonra çıkıp sadece taraftara mesaj vermek için açıklamalarda bulunmayın." dedi.

Özdemir, hak eden takımın sezon sonunda şampiyon olacağını söyledi