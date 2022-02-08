Son dakika! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması! Kaç yayıncı dosya aldı?

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Aras Kargo ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından Süper Lig'in yayın ihaleleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Şubat'ta son tekliflerin verileceği ifade edilen naklen yayın ihalesi için 8 yayıncının ihale dosyası aldığını açıkladı.

HEDEF 350 MİLYON DOLAR

Pandemi sonrası gelirlerin iyice düşmesi sebebiyle karar alan Kulüpler Birliği, gelir kaybına uğramamak için paketleri ayrı ayrı satma talebinde bulunmuştu. Bu bağlamda naklen maç yayını, uluslararası pazarlama ve dijital yayın paketleri olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin konu hakkındaki temasları sürerken, Kulüpler Birliği yeni yayın ihalesinden yıllık 350 milyon dolar gelir hedeflediği aktarılmıştı.