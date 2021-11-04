Son dakika | TFF, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı öncesi başvurusunu reddetti
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'ın Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi ret geldi.
Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 6 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş, Trabzonspor maçının 7 Kasım Pazar günü oynanması için Türkiye Futbol Fedesayno'nu başvuruda bulunmuştu. Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedildi.
Bu gelişme sonrası 5 Kasım Cuma günün son antrenmanını yapacak olan Beşiktaş, cumartesi günü Trabzonspor maçına çıkacak.