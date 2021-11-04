Son dakika | TFF, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı öncesi başvurusunu reddetti

Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 6 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş, Trabzonspor maçının 7 Kasım Pazar günü oynanması için Türkiye Futbol Fedesayno'nu başvuruda bulunmuştu. Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedildi.

Bu gelişme sonrası 5 Kasım Cuma günün son antrenmanını yapacak olan Beşiktaş, cumartesi günü Trabzonspor maçına çıkacak.