Son dakika | TFF duyurdu: Beşiktaş - Antalyaspor, Süper Kupa finali Katar'da oynanacak

2020-2021 Süper Lig sezonu şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finaline ilişkin olarak TFF'den yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki maç saat 20.45’te başlayacak."