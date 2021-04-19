Son dakika | TFF duyurdu: Galatasaray- Trabzonspor maçını hakemi Mete Kalkavan oldu

Son dakika... Süper Ligin 36.haftasında oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklama göre ligin 36.haftasında oynanacak olan kritik Galatasaray- Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan DG Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında da hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri şöyle:

20 Nisan Salı

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek

21 Nisan Çarşamba

16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

19.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu