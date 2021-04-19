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  3. Son dakika | TFF duyurdu: Galatasaray- Trabzonspor maçını hakemi Mete Kalkavan oldu

Son dakika | TFF duyurdu: Galatasaray- Trabzonspor maçını hakemi Mete Kalkavan oldu

Son dakika... Süper Ligin 36.haftasında oynanacak olan Galatasaray- Trabzonspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Son dakika | TFF duyurdu: Galatasaray- Trabzonspor maçını hakemi Mete Kalkavan oldu

Son dakika... Süper Ligin 36.haftasında oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklama göre ligin 36.haftasında oynanacak olan kritik Galatasaray- Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan  DG Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında da hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri şöyle:

20 Nisan Salı

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
19.00 Atakaş Hatayspor - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek

21 Nisan Çarşamba

16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

 

Son dakika | TFF duyurdu: Galatasaray- Trabzonspor maçını hakemi Mete Kalkavan oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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