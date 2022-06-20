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  3. SON DAKİKA: TFF duyurdu! İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri!

SON DAKİKA: TFF duyurdu! İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin transfer harcama limitlerini açıkladı.

SON DAKİKA: TFF duyurdu! İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri!

Türkiye Futbol Federasonu'nda Mehmet Büyükekşi dönemi geçtiğimiz hafta resmen başlarken, yeni başkan çalışmalara başladı.

RİVA'DA TOPLANILDI!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva’da bir toplantı gerçekleştirmişti.

SON DAKİKA: TFF duyurdu! İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri!

Gerçekleştirilen toplantı neticesinde Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, geçen sezondaki gibi devam etmesinin yanı sıra, 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirlendiği duyurulmuştu.

Bugün gerçekleştirilen görüşme sonrası ise kulüplerin ilk transfer dönemi için takım harcama limitleri belli oldu.

SON DAKİKA: İŞTE TFF'NİN BELİRLEDİĞİ HARCAMA LİMİTLERİ

SON DAKİKA: TFF duyurdu! İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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