SON DAKİKA: TFF duyurdu! İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri!

Türkiye Futbol Federasonu'nda Mehmet Büyükekşi dönemi geçtiğimiz hafta resmen başlarken, yeni başkan çalışmalara başladı.

RİVA'DA TOPLANILDI!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva’da bir toplantı gerçekleştirmişti.

Gerçekleştirilen toplantı neticesinde Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, geçen sezondaki gibi devam etmesinin yanı sıra, 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirlendiği duyurulmuştu.

Bugün gerçekleştirilen görüşme sonrası ise kulüplerin ilk transfer dönemi için takım harcama limitleri belli oldu.

SON DAKİKA: İŞTE TFF'NİN BELİRLEDİĞİ HARCAMA LİMİTLERİ