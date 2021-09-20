Son dakika | TFF duyurdu! Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de beşinci hafta maçlarının sona ermesinin ardından 6.hafta heyecanı hafta içi oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak olan maçları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. İşte maçları yönetecek hakemler:
21 Eylül Salı:
17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk
20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
22 Eylül Çarşamba:
17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa
20.00 Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
23 Eylül Perşembe:
17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır