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  3. Son dakika | TFF duyurdu! Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika | TFF duyurdu! Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemleri belli oldu.

Son dakika | TFF duyurdu! Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de beşinci hafta maçlarının sona ermesinin ardından 6.hafta heyecanı hafta içi oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak olan maçları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. İşte maçları yönetecek hakemler:

21 Eylül Salı:

17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor -  Altay: Ümit Öztürk

20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

Son dakika | TFF duyurdu! Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa

20.00 Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

Son dakika | TFF duyurdu! Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

23 Eylül Perşembe:

17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır

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