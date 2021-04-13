Son dakika| TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede Beşiktaş ile Frav Portav Antalyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupasının final tarihi, yeri ve zamanı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada," TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi.