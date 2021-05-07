Son dakika | TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı başvurusunu reddetti

Süper Ligin 38.haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor maçında Valencia'nın Tzavellas tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltının VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından hakemim kural hatası yaptığını iddia eden sarı lacivertliler mücadelenin tekrar oynanması için başvuru yapmıştı.

TFF Yönetim Kurulu bugün Riva’da yaptığı toplantıda Fenerbahçe'nin başvurusunu değerlendirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva’da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."

Son dakika | Fenerbahçe, Alanyaspor maçının tekrar oynanması için TFF'ye başvuracak