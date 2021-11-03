Son dakika! TFF, Galatasaray'ın teklifine yanıt verdi!

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun 9 Kasım'dan itibaren stadyumlara tam kapasiteli seyirci alınmaya başlanacağını açıklamasının ardından Galatasaray'dan bir hamle gelmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Ekim Perşembe günü Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak sarı kırmızılı ekip, hazırladığı 3 sayfalık metin ile birlikte TFF'ye bu maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için başvuruda bulunmuştu. TFF'den cimboma yanıt geldi.

TFF, tam kapasiteye 9 Kasım’da geçme planı nedeni ile Galatasaray tarafından yapılan bu başvuruya olumsuz yanıt verdi.

Sarı kırmızılı ekibin Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacağı karşılaşma 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.