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  4. Son dakika! TFF, Galatasaray'ın teklifine yanıt verdi!

Son dakika! TFF, Galatasaray'ın teklifine yanıt verdi!

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray'ın tam kapasite seyirci talebine TFF'den yanıt geldi. Tam kapasite seyircili maçlara 9 Kasım'da geçmeyi planlayan TFF bu talebi reddetti.

Son dakika! TFF, Galatasaray'ın teklifine yanıt verdi!

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun 9 Kasım'dan itibaren stadyumlara tam kapasiteli seyirci alınmaya başlanacağını açıklamasının ardından Galatasaray'dan bir hamle gelmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Ekim Perşembe günü Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak sarı kırmızılı ekip, hazırladığı 3 sayfalık metin ile birlikte TFF'ye bu maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için başvuruda bulunmuştu. TFF'den cimboma yanıt geldi.

TFF, tam kapasiteye 9 Kasım’da geçme planı nedeni ile Galatasaray tarafından yapılan bu başvuruya olumsuz yanıt verdi.

Sarı kırmızılı ekibin Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacağı karşılaşma 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Son dakika! TFF, Galatasaray'ın teklifine yanıt verdi!

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