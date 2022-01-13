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  3. Son dakika! TFF, Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!

Son dakika! TFF, Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakem listesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Son dakika! TFF, Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz haftanın ardından ligin ilk yarısı sona ermiş ve ikinci devreye start verilmişti. 

21. hafta itibarıyla heyecanın iyice kızışacağı ligde yeni haftanın hakem listesi de yayımlandı.

TFF'nin duyurduğu hakem listesi şu şekilde:

14 OCAK 2022 CUMA

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK / Arda Kardeşler
20.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe / Cüneyt Çakır

Son dakika! TFF, Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!

15 OCAK 2022 CUMARTESİ

13.30 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor / Sarper Barış Saka
13.30 Adana Demirspor - Kayserispor / Ümit Öztürk
16.00 Sivasspor - Trabzonspor / Mete Kalkavan 
16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor / Atilla Karaoğlan
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe / Atilla Karaoğlan

Son dakika! TFF, Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!

16 OCAK 2022 PAZAR

13.30 Altay - Alanyaspor /  Volkan Bayarslan 
16.00 Giresunspor - Kasımpaşa / Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Hatayspor - Galatasaray / Erkan Özdamar

Son dakika! TFF, Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!

Ramazan Sarı
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