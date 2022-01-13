Son dakika! TFF, Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakem listesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz haftanın ardından ligin ilk yarısı sona ermiş ve ikinci devreye start verilmişti.
21. hafta itibarıyla heyecanın iyice kızışacağı ligde yeni haftanın hakem listesi de yayımlandı.
TFF'nin duyurduğu hakem listesi şu şekilde:
14 OCAK 2022 CUMA
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK / Arda Kardeşler
20.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe / Cüneyt Çakır
15 OCAK 2022 CUMARTESİ
13.30 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor / Sarper Barış Saka
13.30 Adana Demirspor - Kayserispor / Ümit Öztürk
16.00 Sivasspor - Trabzonspor / Mete Kalkavan
16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor / Atilla Karaoğlan
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe / Atilla Karaoğlan
16 OCAK 2022 PAZAR
13.30 Altay - Alanyaspor / Volkan Bayarslan
16.00 Giresunspor - Kasımpaşa / Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Hatayspor - Galatasaray / Erkan Özdamar