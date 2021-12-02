Son dakika | TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını onadı!

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü, Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onandı.

REZAN EPÖZDEMİR'İN CEZASI KALDIRILDI

Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin Türk Lirası para cezası kararı da onnandı. AyrıcaTahkim Kurul, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.