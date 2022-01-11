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  3. Son dakika | TFF, takımların transfer harcama limitlerini açıkladı! İşte takım takım limitler...

Son dakika | TFF, takımların transfer harcama limitlerini açıkladı! İşte takım takım limitler...

Son dakika | Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin devre arası transferde dönemindeki transfer harcama limitlerini açıkladı. En çok harcama limiti Fenerbahçe'ye, en az harcama limiti ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a verildi.

Son dakika | TFF, takımların transfer harcama limitlerini açıkladı! İşte takım takım limitler...

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlarken ara transfer döneminde kulüplerin transfer yaparken kullanabileceği harcama limitlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada limitlerin  Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlendiği belirtildi. Takımların harcama limitleri şu şekilde:

 

Takım Harcama

%25 Sapma

Takımlar

Limiti TL

Dahil Tutar TL

1.BEŞİKTAŞ A.Ş.

441.838.946

552.298.683

2.GALATASARAY A.Ş.

529.655.675

662.069.594

3.FENERBAHÇE A.Ş.

534.220.142

667.775.177

4.TRABZONSPOR A.Ş.

309.648.760

387.060.950

5.DEMİR GRUP SİVASSPOR

147.639.765

184.549.707

6.ATAKAŞ HATAYSPOR

190.837.741

238.547.176

7.AYTEMİZ ALANYASPOR

157.804.279

197.255.348

8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

126.714.188

158.392.736

9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

189.880.341

237.350.426

10.GÖZTEPE A.Ş.

110.545.038

138.181.297

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

98.400.245

123.000.306

12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

180.561.241

225.701.551

13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

244.183.405

305.229.257

14.KASIMPAŞA A.Ş.

110.713.696

138.392.119

15.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

94.127.963

117.659.953

16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

109.813.999

137.267.499

17.YUKATEL KAYSERİSPOR

98.892.991

123.616.239

18.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

176.510.844

220.638.555

19.GTZ GİRESUNSPOR

116.218.789

145.273.486

20.ALTAY

116.354.093

145.442.616

TFF'nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,
T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir."

Öte yandan takımların sıralamasının  2020-2021 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlendiği belirtildi. 

Tayfun Altuntaş
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