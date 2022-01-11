Son dakika | TFF, takımların transfer harcama limitlerini açıkladı! İşte takım takım limitler...

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlarken ara transfer döneminde kulüplerin transfer yaparken kullanabileceği harcama limitlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada limitlerin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlendiği belirtildi. Takımların harcama limitleri şu şekilde:

Takım Harcama %25 Sapma Takımlar Limiti TL Dahil Tutar TL 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 441.838.946 552.298.683 2.GALATASARAY A.Ş. 529.655.675 662.069.594 3.FENERBAHÇE A.Ş. 534.220.142 667.775.177 4.TRABZONSPOR A.Ş. 309.648.760 387.060.950 5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 147.639.765 184.549.707 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 190.837.741 238.547.176 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 157.804.279 197.255.348 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 126.714.188 158.392.736 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 189.880.341 237.350.426 10.GÖZTEPE A.Ş. 110.545.038 138.181.297 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 98.400.245 123.000.306 12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 180.561.241 225.701.551 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 244.183.405 305.229.257 14.KASIMPAŞA A.Ş. 110.713.696 138.392.119 15.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 94.127.963 117.659.953 16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 109.813.999 137.267.499 17.YUKATEL KAYSERİSPOR 98.892.991 123.616.239 18.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 176.510.844 220.638.555 19.GTZ GİRESUNSPOR 116.218.789 145.273.486 20.ALTAY 116.354.093 145.442.616

TFF'nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir."

Öte yandan takımların sıralamasının 2020-2021 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlendiği belirtildi.