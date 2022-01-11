Son dakika | TFF, takımların transfer harcama limitlerini açıkladı! İşte takım takım limitler...
Son dakika | Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin devre arası transferde dönemindeki transfer harcama limitlerini açıkladı. En çok harcama limiti Fenerbahçe'ye, en az harcama limiti ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a verildi.
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlarken ara transfer döneminde kulüplerin transfer yaparken kullanabileceği harcama limitlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada limitlerin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlendiği belirtildi. Takımların harcama limitleri şu şekilde:
Takım Harcama
%25 Sapma
Takımlar
Limiti TL
Dahil Tutar TL
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
441.838.946
552.298.683
2.GALATASARAY A.Ş.
529.655.675
662.069.594
3.FENERBAHÇE A.Ş.
534.220.142
667.775.177
4.TRABZONSPOR A.Ş.
309.648.760
387.060.950
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
147.639.765
184.549.707
6.ATAKAŞ HATAYSPOR
190.837.741
238.547.176
7.AYTEMİZ ALANYASPOR
157.804.279
197.255.348
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
126.714.188
158.392.736
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
189.880.341
237.350.426
10.GÖZTEPE A.Ş.
110.545.038
138.181.297
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
98.400.245
123.000.306
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
180.561.241
225.701.551
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
244.183.405
305.229.257
14.KASIMPAŞA A.Ş.
110.713.696
138.392.119
15.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
94.127.963
117.659.953
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
109.813.999
137.267.499
17.YUKATEL KAYSERİSPOR
98.892.991
123.616.239
18.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
176.510.844
220.638.555
19.GTZ GİRESUNSPOR
116.218.789
145.273.486
20.ALTAY
116.354.093
145.442.616
TFF'nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,
T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir."
Öte yandan takımların sıralamasının 2020-2021 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlendiği belirtildi.