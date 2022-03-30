Son dakika! TFF'de istifa! Başkan Vekili Mehmet Baykan görevinden ayrıldı!

Son dakika haberi.. .Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz günlerde bazı hakemleri klasman dışı bıraksa da karar Tahkim Kurulu tarafından reddedilmişti. Sonrasında çok konuşulan bu olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa ettiğini açıkladı. Sorumluluk üstlendiğini belirten Baykan, istifa kararı ile ilgili açıklama yaptı.

"İSTİFA EDİYORUM"

Hürriyet'te yer alan habere göre Baykan, istifa kararını "MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur.

Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım.

Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum." ifadeleriyle duyurdu.

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